40 Камчатских спасателей прибыли в Нюрбу

Сегодня, 2 августа в Якутию дополнительно прибыли 40 спасателей Камчатского специализированного центра пожарной части. Камчатские спасатели прибыли в Нюрбинский улус для дальнейшей передислокации в Сунтарский улус, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

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