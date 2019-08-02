02.08.2019
22:08
23Происшествия
40 Камчатских спасателей прибыли в Нюрбу
Сегодня, 2 августа в Якутию дополнительно прибыли 40 спасателей Камчатского специализированного центра пожарной части. Камчатские спасатели прибыли в Нюрбинский улус для дальнейшей передислокации в Сунтарский улус, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.
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