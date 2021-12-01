40 дней Иннокентия Птицына

Исполняется 40 дней, как тяжелая болезнь унесла из наших рядов замечательного человека Иннокентия Иннокентьевича Птицына…

С Кешей я познакомился 20 лет назад, когда только начинал работать в спортивной прессе. Он мне очень многим помог в моем становлении как спортивного журналиста. Очень культурный, всегда одетый с иголочки, даже импозантный, он был образцом современной интеллигенции народа саха. Честный, не отступающий от правды ни на йоту, он иногда был резок и непреклонен. Поэтому его зачастую не признавали власть предержащие, да и он сам не стремился к этому. Но зато его знали и уважали любители спорта, в частности, он был непререкаемым авторитетом в легкой атлетике и якутских прыжках, обладал энциклопедическими познаниями. У него был богатый архив материалов, он был лучшим статистиком по этим видам.

Помню, как в 2001 году он приносил в газету «Спортивная Якутия» свои статьи, написанные убористым почерком в школьной тетрадке. Переполнявшие его от недавно прошедших соревнований эмоции изливались таким образом, что одна мысль у него цепляла следующую, а та – еще, и одно предложение у него растягивалось на полную страницу, иногда захватывая и часть соседней. И мне как литературному редактору приходилось продираться сквозь эти дебри и беспощадно разрезать на части эти монументальные фразы с тем, чтобы дать возможность читателю понять то, что хотело высказать горящее сердце И.Птицына))). Его репортажи печатались на полной странице формата А2. Позже Иннокентий уже освоил компьютер и приносил свои статьи на дискете (люди старше среднего возраста помнят, что в то время еще в ходу были квадратные дискеты для флоппи-дисководов). Затем он перешел на интернет, и рассылал свои статьи по нескольким редакциям сразу, из-за чего мы с ним иногда разговаривали на повышенных тонах))). У него было твердое убеждение, что информация о прошедшем в выходные чемпионате по беззаветно любимой им легкой атлетике или турнире по якутским прыжкам должна быть непременно опубликована по всех изданиях.

Вместе с ним мы работали на всех крупных спортивных форумах Якутии, начиная с 2004 года. Иннокентий оказывал содействие в составлении моей «Энциклопедии якутского спорта», до сих пор я пользуюсь его справочными данными. В течение многих лет он сотрудничал со многими республиканскими газетами, его статьи публиковались во всех спортивных изданиях и электронных СМИ. Иннокентий выпускал пользовавшиеся популярностью ежегодники «Легкая атлетика», брошюры по якутским прыжкам. Он также выпустил в 2007 году книгу «Ыраас суоллаах олох» об уважаемом им спортивном руководителе Николае Михайловиче Винокурове, с которым он трудился в одно время в Жиганском районе. Затем мы вместе с ним в 2011 году написали брошюру об олимпийской чемпионке Марии Пинигиной «Путь к вершине Олимпа». И в 2014 году к 50-летию развития стрельбы из лука в Республике Саха он подготовил солидное издание «Стрельба из лука в Якутии».

Как журналист он был весьма оперативным, любые объемные материалы он писал быстро и легко, так как многие события он хранил в памяти и свободно оперировал фактами, цифрами и именами. Также он очень хорошо фотографировал, поэтому сам всегда иллюстрировал свои репортажи. Я частенько завидовал ему, как он безукоризненно четко фиксировал на своем простеньком с виду «Олимпусе» зачастую неуловимые мгновения бега или прыжков.

Мы с ним были вместе на Олимпиаде в Пекине. Это был огромный праздник для нас, спортивных журналистов. Мы смотрели финалы по легкой атлетике, вольную борьбу, бокс. Бурно радовались победе Елены Исинбаевой, отмечали осуохаем бронзовую медаль Георгия Балакшина, досадовали из-за обидного упущения Леонида Спиридонова. После Игр поехали на море в Бэйдайхэ. Иннокентий звал меня вечером на местный рынок пробовать морепродукты, хвалил их вкус. А я брезговал есть морских гадов, и он смеялся надо мной…

Помню один курьезный случай. В 2011 году мы с ним полетели в Стамбул, на чемпионат мира по вольной борьбе. В Москве в аэропорту Иннокентий прошел на пограничный досмотр передо мной, и через пару минут выскочил обратно, очень взволнованный. Спрашиваю: «В чем дело, Кеша?» Он смущенно и виновато разводит руками: «Понимаешь, перед вылетом я забрал дома из шкатулки свой загранпаспорт, оказалось, по ошибке прихватил паспорт супруги». Мы с ним нашли представительство авиакомпании «Якутия», переоформили билет на завтрашний день, Кеша позвонил, чтобы Екатерина Петровна отправила ему паспорт с якутским рейсом. Я благополучно прилетаю в Стамбул, с земляками едем в спорткомплекс, где проходит чемпионат мира. Я фотографирую победные поединки Виктора Лебедева, церемонию награждения, потом тороплюсь в пресс-центр первым сообщить в Якутию о том, что Витя стал чемпионом мира! Включаю свой ноутбук, открываю интернет … И глаза сразу выхватывают знакомое имя на сайте «Сахалайф»: «Наш внештатный корреспондент Иннокентий Птицын сообщает из Стамбула, что только что Виктор Лебедев выиграл чемпионат мира!» Оказывается, Иннокентий, сидя в Шереметьево, следил по интернету за ходом чемпионата и раньше меня – очевидца и непосредственного свидетеля этой победы, как истинный журналист, первым «застолбил» эту победную реляцию. Вот таким был наш Иннокентий, умел найти выход из любой патовой ситуации…

Лет пять назад он ушел из спортивной журналистики. Мы потеряли тогда очень оперативного, универсального журналиста с аналитическим складом ума, непревзойденного комментатора всех легкоатлетических состязаний. Но зато он благодаря своей супруге Екатерине Петровне Новиковой-Дьулуура нашел себя в культурной жизни. За очень короткий срок он стал лауреатом и призером многих фестивалей и конкурсов, выступал на сценических площадках по всей республике, в России и за рубежом, показав себя талантливым исполнителем народных песен-тойуков и запевалой осуохая, с успехом пробовал свои силы в таком трудном жанре, как олонхо, занимался в танцевальном ансамбле и великолепно исполнял классические и народные танцы. Семейный дуэт Екатерины Новиковой и Иннокентия Птицына участвовал во всех Ысыахах Олонхо, был желанным гостем в улусах и на различных праздниках, они с неизменным успехом выступали на различных фестивалях и конкурсах в Якутии, России и за рубежом, и на телевидении, и в колониях перед заключенными.

Иннокентий Иннокентьевич перенес инсульт, но преодолел тяжелую болезнь и вернулся к активной творческой жизни, вышел на сцену и продолжал выступать. Но коварная болезнь вновь подступила и в сентябре с.г. он поступил в кардиореанимацию, затем у него случился глубокий инсульт. И вот его не стало… Прощай, мой добрый друг, пусть родная земля тебе будет пухом, а твоя душа на веки вечные упокоится на небесах…

Родион Кривогорницын, журналист:

Иннокентий Иннокентьевич барахсан чэпчэки атлетиканы, атах оонньуутун ис иһиттэн билэрэ, историятын, ситиһиилэрин туруулаһан туран сырдатара. Татьяна Жиркова сүүрэрин саҕана «Спортивная Якутия» хаһыакка элбэхтэ суруйбута. Марафоҥҥа сүүрүүнү Саха сиригэр сөргүтэргэ үгүстүк туруорсубута. Сардаана Трофимова ситиһиилэригэр кини эмиэ өҥөлөөх дии саныыбын.

Атах оонньууларын урукку «сулустарын», марафонецтары хаһыаттарга суруйан үйэтиппитэ. Саха сирин муҥутуур көрдөрүүлэрин (рекорд) үөрэтэн мунньубута, сурукка тиспитэ, онон биһиги махтаныах эрэ тустаахпыт. Ити көрүҥнэргэ анаан икки кинигэни таһааттарбыта.

Чэпчэки атлетика, атах оонньууларын күрэхтэрин солбуллубат комментатора. Дьону билэрэ, көрдөрүүлэрин өйдүүрэ эмиэ ураты буолара.

Саха спортивнай журналистикатын төрүттээбит Иван Семенович Кычкин аатын тилиннэрбитэ.

Ытыктыыр аҕа табаарыспыт Иннокентий Иннокентьевич быдан дьылларга быраһаай…

Артур Феофанов, сахаттан бастакы марафоҥҥа ССРС спордун маастара:

Наһаа соһумар кутурҕаннаах сонунтан наһаа соһуйдум, хомойдум.

Иннокентий Иннокентьевич киһи быһыытынан наһаа элэккэй, үөрүнньэҥ этэ. Куруутун дьону-сэргэни кытта үөрэ-көтө кэпсэтэрэ-ипсэтэрэ. Спортивнай журналист быһыытынан, биһиги Сахабыт сирин чэпчэки атлетикатын спортивнай олоҕун, ситиһиилэрин сырдатара. Бэйэтэ сүрдээҕин сөбүлээн сүүрүүнэн кыһыннары, сайыннары дьарыгырара. Сүүрүүнэн дьарыгырара, буһара-хатара, чэпчэки атлетика туһунан суруйарыгар, этинэн-хаанынан билэрдии суруйара. Спортивнай результаттары өйүгэр тута сылдьара. Сүүрүүктэрбит туһунан «Спорт Якутии» хаһыакка улахан ыстатыйалары таһаарара, киэҥник ырытыылаахтык суруйара. Уһун дистанцияларга ситиһиилэри, сахалар инникитин уһун сүүрүүлэргэ результаттары көрдөрүөхпүтүн сөбүн ыйара. Чэпчэки атлетика күрэхтэһиилэригэр спортивнай комментатордыыра, спортсменнары барыларын билэрэ, күрэхтэһии кэмигэр, спортсменнарбыт ДВФОҕа, бүтүн Россиятааҕы күрэхтэһиилэргэ, Россия чемпионатыгар ситиһиилэрин, результаттарын кэпсиирэ, сырдатара. Ытыктыыр киһибит, эн Сахабыт сирин чэпчэки атлетикаҕа суруйбут справочниктарын, ыстатыйаларыҥ, кинигэлэриҥ, эйиигин куруутун санатыахтара, өйбүтүгэр-санаабытыгар куруутун баар буолуоҕуҥ.

Алексей Калининскай, композитор:

Иннокентий суох буолбутун истэммит сүрдээҕин хомойдубут, дьонугар-сэргэтигэр кутурҕаммытын биллэрэбит. Иннокентийы ырыаһыт, киһи да быһыытынан ытыктыыр, убаастыыр киһибит этэ… элбэх ырыаны көтүппүт киһи, куонкурустарга элбэхтик кытталлара, Аан дойдуга тахсаннар Саха ырыатын өрө тутан аатыбыттара сураҕырбыттара элбэх. Үҥкүүгэ эмиэ элбэх сатабылын, дьоҕурун анаабыт киһибит. Ырыа куттаах, хоһоонньут тапталлаах аргыһа Екатеринаҕа дириҥ хомолтобутун тиэрдэбит. Луҥха Өлөксөй

Лариса Кулаковская, общественная деятельница, Сербия:

Оооо, какое страшное время! Какая скорбная весть! Глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Иннокентия Иннокентьевича…

Владимир Индигирский, музыкальный обозреватель:

Соболезную родным и близким! Преклоняю голову перед памятью замечательного человека!

Гаврил Стручков, бокса судьуйата, кинигэ таһаарааччы:

Хаарыан киһи… Үтүө даҕаны киһи этэ, Иннокентий… Дириҥ кутурҕаммын тиэрдэбин чугас дьонугар…

Вера Контоева, чэпчэки атлетика тренерэ:

Олус хомолтолоох бииргэ судьуйалыыр этибит, наһаа да учугэйдик юбилейбын 3 сыллаа5ыта Екатеринатынаан кэлэн ыллаан-туойан киэргэппиттэрэ. Иннокентий Иннокентьевич, быдан дьылларга быраһаай…

Птицын Иннокентий Иннокентьевич