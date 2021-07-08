4 района Якутии выполнили план вакцинации, их наградят

По данным Республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Саха (Якутия) Аллаиховский, Жиганский, Момский и Эвено-Бытантайский районы выполнили плановые показатели по вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

По состоянию на 6 июля 2021 года, в Эвено-Бытантайском улусе от планового показателя провакцинировано 93,5% взрослого населения, в Момском улусе – 91,51%, в Аллаиховском улусе – 88,47%, в Жиганском районе – 83,9%.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева выполнившие план по вакцинации взрослого населения четыре района будут поощрены – указанным улусам предоставят средства на приобретение специализированной техники для нужд учреждений здравоохранения.

Напомним, что постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) определено обеспечить проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) с охватом не менее 70% взрослого населения, в первую очередь, лиц старше 65 лет, с учетом противопоказаний.

По городу Якутску плановые показатели по вакцинации населения на 84,56% выполнила Республиканская клиническая больница №3.