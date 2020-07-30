4 района отстают по темпам строительства по программе переселения из аварийного жилья
И.о. первого председателя правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ провёл совещание по вопросам реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», на котором обсудили ход выполнения графика строительства многоквартирных жилых домов в рамках реализации первого этапа программы.
«На этап 2019-2020 гг. в республике планируется расселение 4 903 граждан из 85,8 тыс. кв.м. аварийного жилья. 99% контрактов на строительство уже заключены, вместе с тем, есть риски, связанные с отставанием от плана-графика строительных работ в некоторых районах республики. Проблемы имеются с темпами строительства объектов по переселению в Амгинском, Таттинском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах», – сообщил Кирилл Бычков.
Руководители муниципальных образований доложились о готовности строящихся на территории районов объектов и мерах устранения задержки в выполнении плана-графика.
Было отмечено, что срок ввода в эксплуатацию данных объектов – 25 октября 2020 года. На сегодняшний день готовность по ряду объектов составляет около 30%.
Объективные причины отставания от графика связаны с отложенными сроками поставок материалов во время режима повышенной готовности, а также приостановлением работ из-за соблюдения режима самоизоляции после выявления контактных и заболевших лиц на строительных площадках.
«Реализация программы переселения граждан – одна из наиболее приоритетных задач, возложенных на республиканские и муниципальные власти. Мы должны быть уверенными в том, что объекты будут построены в срок, а жители республики получат новое жильё, в связи с этим, необходимо активно участвовать в мониторинге хода работ и оказывать поддержку застройщикам при возникновении трудностей на местах», – сказал Кирилл Бычков, обращаясь к главам муниципальных районов.
И.о. первого вице-премьера поручил профильному министерству совместно с муниципальными районами еженедельно представлять срез по факту исполнения графика работ на объектах.
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