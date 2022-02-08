4 пары в Хангаласском улусе планируют связать себя узами брака в зеркальную дату 👰🤵💍💖

Отдел Управления ЗАГС по Хангаласскому улусу подводит итоги деятельности за 2021 год. Как рассказала руководитель отдела Татьяна Охлопкова, за минувший год в районе родилось 335 детей, умерло 366 человек, заключено 129 браков, расторгнуто – 107. «В минувшем году по району было зарегистрировано 129 актов о заключении брака. Это на 26 актов быльше, чем в 2020 году. Думаем, что и пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы: были введены ограничения в проведении торжественных регистраций бракосочетания и многие перенесли дату свадьбы до улучшения эпидемиологической ситуации. Наблюдается увеличение разводов. Так, в 2020 году было зарегистрировано 70 актов о расторжении брака, в 2021 году – 107. В прошлом году на свет появились 335 малышей, в 2020 году – 415. Но, несмотря на эти показатели, республика занимает лидирующие позиции по рождаемости на Дальнем Востоке», — рассказывает Татьяна Александровна.

Наиболее популярными мужскими именами в прошедшем году стали имена Данил (5), Михаил (5), Артем (5), Тимур (5), Иван (4), Максим (4), Егор (4), Марк (4), Алексей (4), Александр (4), Артур (4), Петр (4), Эрсан (4). Есть и редкие имена, которые хангаласцы дали новорожденным сыновьям. Так, в 2021 году в Хангаласском улусе увидели свет Далан, Алмаз, Дыгын, Мирзабилол, Алекс, Оскар, Аскар, Вилен, Эрлан, Айысхан, Абубакр, Алихан, Арслан, Эркин, Одун. Что касается женских имен, то у счастливых родителей в фаворите остаются имена София (7), Милана (7), Алина (4), Айыына (4), Дарья (4), Ксения (4), Ева (4) и Мария (4). В 2021 году по району ЗАГС зарегистрировал следующие необычные женские имена: Есения, Ника, Адель, Виана, Сулустаана, Аглая, Элиана, Сияна, Элина, Аиша, Солиха, Лейла, Адеми, Паулина, Николь, Ильяна, Айлана, Есфирь, Миа, Мирослава, Кая. Родилось 183 мальчика, девочек – 152.

Приближается красивая зеркальная дата – 22.02.2022. По словам Татьяны Александровны, в эту дату по Хангаласскому улусу планируют связать себя узами брака 4 пары. «Две пары зарегистрируют свой брак в Покровске без торжественной церемонии, остальные – в наслегах», — отметила руководитель отдела.

В условиях коронавируса прием граждан осуществляется строго по предварительной записи по телефону 41-875, а также через единый портал государственных услуг.