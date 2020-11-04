4 ноября 2020 – что нельзя делать, история, традиции праздника Казанской иконы Божией Матери

4 ноября 2020 года православные христиане празднуют Праздник Казанской иконы Божией Матери.

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в году: 21 июля – в память явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани ‑ и 4 ноября, в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 г.

Казанская икона Божией Матери – одна из самых чтимых в России. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская.

История праздника

Казанская икона Божией Матери имеет очень интересную историю. Она была обретена в 1579 году девятилетней девочкой на пепелище страшного пожара, укоторый ничтожил часть города Казани.

Пожар в Казани начался в доме купца Онучина. После пожара дочери купца Матроне явилась во сне Богородица и открыла ей, что под развалинами их дома находится ее чудотворный образ, зарытый в земле.

До сих пор остается тайной, как попала святыня под руины. Предполагают, что она была зарыта тайными исповедниками христианства еще при татарском владычестве.

Сначала на слова девочки не обратили внимания, но когда сон повторился трижды, начали рыть и на пепелище нашли икону удивительной красоты. Святой образ, несмотря на пожар, выглядел так, как будто только что был написан.

Образ торжественно перенесли в приходскую церковь Николы Тульского, настоятелем которой был тогда благочестивый иерей, будущий патриарх Московский и Всея Руси Гермоген.

Будущий святитель, который погиб от рук поляков за свою верность Православию и причисленный к лику святых, и составил подробное сказание о чудесах Казанской иконы Божией Матери.

То, что икона чудотворная, стало ясно сразу же, так как уже во время крестного хода зрение вернулось двум казанским слепым. Эти чудеса стали первыми в длинном списке случаев благодатной помощи.

На месте обретения иконы впоследствии был основан женский монастырь, где приняли монашеский постриг Матрона и ее мама.

Так что к моменту, когда в России настали сложные времена, икона Казанской Божией Матери была уже не просто известна, но и очень почитаема.

На рубеже 16-17 веков в России произошла вереница трагических обстоятельств и эта эпоха вошла в историю под названием Смутное время. Эта эпоха глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей.

Династический кризис вскоре перерос в национально-государственный. Единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровство, повальное пьянство поразили страну.

По призыву Святейшего патриарха Гермогена русский народ встал на защиту родины. В нижегородское народное ополчение, которое возглавили князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, был прислан из Казани список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы — Казанской.

Ополченцы, узнав о чудесах, совершенных от иконы, взяли ее с собою и постоянно молились перед нею, прося о помощи. Они освободили Китай-город 22 октября (4 ноября по новому стилю), а через два дня взяли и Кремль. На другой же день русские воины с крестным ходом пошли в Кремль с чудотворным образом в руках.

Как праздновать

В этот день все люди шли в церкви, где молились за свою родину, за своих близких и родных, чтобы в семьях был мир и покой.

После литургии все верующие отправлялись в крестный ход — с иконами в руках обходили вокруг городов и сел, деревушек, что символизировало защиту поселения от беды. На сегодняшний день ограничиваются ходом по главным улицам или просто вокруг церкви.

Молодым девушкам, ещё не нашедшим суженого, можно попытать счастья на Казанскую и приветить женихов. Согласно поверью, нужно подойти к берёзе, найти на дереве или возле него лист, с обеих сторон покрытый инеем, и посмотреться в него как в зеркало.

А ещё на Казанскую принято играть свадьбы. Согласно народным приметам, семья, созданная в этот день будет счастливой, а семейная жизнь – долгой.

В старину женщины считали, что в этот день Богородица помогает именно им. Существовало множество защитных обрядов, которыми пользовались женщины в этот день.

К примеру, березовый лист дарит красоту и бережет от старости. Для этого рано утром в праздник женщины шли в березовую рощу, где искали листочки, подернутые инеем. Сорвав листок, в него смотрелись, как в зеркало. Считалось, что после этого лицо очистится и помолодеет, и на протяжении всего следующего года женщина будет выглядеть красиво.

Праздник Казанской Божьей Матери: что нельзя делать

Праздник иконы Божьей матери не относится к двунадесятым церковным праздникам, поэтому работать не запрещается. Однако верующие, которые почитают этот святой образ, знают, что в этот день все же лучше пойти в церковь, помолиться, а не затевать срочные и важные дела или стирать и убирать. Считается даже, что тяжелая работа в этот день не дает весомых результатов.

Кроме того, в день почитания Казанской Божьей Матери не рекомендуют ссориться, плакать, грустить или жалеть о прошлом.

В этот праздник принято приглашать к столу гостей, друзей и близких, чтобы разделить с ними пищу в непринужденной, расслабленной обстановке. Благодаря этому люди наполняются радостью и добрым настроением.

Молитва

О, Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру Благая помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Ты еси заступница и предстательница наша, ты еси обидимым защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительнице, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.