4 марта в Якутии завоют сирены

В Якутии проверят систему оповещения населения. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что 4 марта 2019 года в 10.00 по якутскому времени на территории Республики Саха (Якутия) состоится ежеквартальная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с практическим запуском электросирен в населенных пунктах республики, и перерывом вещания теле- и радио эфиров республиканских и городских телеканалов и радиостанций. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) просит жителей республики сохранять спокойствие и прослушать речевые сообщения. Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

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