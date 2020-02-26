4 марта – единый день приема граждан в органах власти Якутии

Во исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) «О проведении Общереспубликанских дней приема граждан» 4 марта 2020 г. с 14:00 до 18:00 часов во всех министерствах и ведомствах республики, а также в администрациях районов и наслегах состоится Общереспубликанский день приема граждан.

По информации Управления по работе с обращениями и сообщениями граждан и организаций Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Государственные органы и муниципальные власти проведут личный прием граждан по вопросам, входящих в их полномочия, в том числе и по обращениям, поступившим в адрес руководства республики посредством социальных сетей и итогов мониторинга сети «Интернет».