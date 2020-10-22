Дизайнеры-саха смело покоряют fashion-олимп
В крупнейшем событии модной индустрии России и Восточной Европы MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA, стартовавшем 19 октября, участвуют целых четыре бренда, кровно связанные с Якутией.
«MARFA FEDOROVA«
Из участников с якутскими корнями является самым известным именем. Дизайнер Марфа Федорова, выпускница института бизнеса и дизайна, уже давно ярко заявила о себе и смогла найти свое место в российской индустрии моды.
«о5о»
Московский бренд за которым стоит якутянка Мария Саввина. «о5о» презентовал коллекцию «саһарҕа». Как отмечает Mercedes-Benz Fashion Week Russia, послание новой коллекции в том, что историческое наследие не есть закостенелость культуры, а возможность восполнить и развивать эту культуру дальше.
«ZA_ZA»
Бренд с ярким лицом, всегда смелый эксперимент. Он хорошо известен в мире российской моды. Основатель — Александра Корякина-Николаева. Саша родом из Нюрбы, живет в Санкт-Петербурге.
«SOLKO»
Молодой бренд, основанный в Якутске. На днях команда отметила один год. За это время , совсем непростое, выпустила 50 моделей, лимитированную коллекцию костюмов SOLKO& LUKANSI. Сегодня дебютант заявил о себе онлайн трансляцией показа из Якутска, тем самым включив новую точку в географии моды.
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