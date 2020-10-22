Дизайнеры-саха смело покоряют fashion-олимп

В крупнейшем событии модной индустрии России и Восточной Европы MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA, стартовавшем 19 октября, участвуют целых четыре бренда, кровно связанные с Якутией.

«MARFA FEDOROVA«

Из участников с якутскими корнями является самым известным именем. Дизайнер Марфа Федорова, выпускница института бизнеса и дизайна, уже давно ярко заявила о себе и смогла найти свое место в российской индустрии моды.

«о5о»

Московский бренд за которым стоит якутянка Мария Саввина. «о5о» презентовал коллекцию «саһарҕа». Как отмечает Mercedes-Benz Fashion Week Russia, послание новой коллекции в том, что историческое наследие не есть закостенелость культуры, а возможность восполнить и развивать эту культуру дальше.

«ZA_ZA»

Бренд с ярким лицом, всегда смелый эксперимент. Он хорошо известен в мире российской моды. Основатель — Александра Корякина-Николаева. Саша родом из Нюрбы, живет в Санкт-Петербурге.

«SOLKO»

Молодой бренд, основанный в Якутске. На днях команда отметила один год. За это время , совсем непростое, выпустила 50 моделей, лимитированную коллекцию костюмов SOLKO& LUKANSI. Сегодня дебютант заявил о себе онлайн трансляцией показа из Якутска, тем самым включив новую точку в географии моды.