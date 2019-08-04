4 августа — Марьи добрый день

Сегодня 4 августа 2019 года православные христиане отмечают память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

СПРАВКА:

Мария Магдалина — последовательница Иисуса Христа, христианская святая, мироносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при Его Распятии и была первой из людей, удостоившейся явления Воскресшего Иисуса. В Православной и Католической церквях почитание Марии Магдалины различается: в православии почитается согласно только евангельскому тексту — исключительно как мироносица, излеченная от семи бесов и фигурирующая только в нескольких эпизодах Нового Завета.

Марьи добрый день — день в народном календаре у славян, приходящийся на 22 июля (4 августа). В народном представлении Мария Магдалина считалась «заступницей от холеры».

Обряды и поверья

Марии Магдалине молились об исцелении от беснования, от блудной страсти. Фоке Синопскому молились при разных недугах.

В день Марии Магдалины, крестьяне не работали в поле, чтобы не убила за это гроза, точно так же, как не работали они по той же самой причине и на Ильин день. В Марии Магдалине народ видел небесную властительницу громов и молнии (Перуницу).

Поговорки и приметы