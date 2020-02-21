396 участников строевого смотра в Чурапчинском районе хором спели песню «День Победы»

В Чурапчинском районе в связи с годом Памяти и Славы в РФ, Годом Патриотизма в Республике Саха (Якутия), подготовкой к 75 –летию Великой Победы состоялся «Строевой смотр» среди предприятий улуса.

Парадом командовал народный депутат республики, капитан в запасе Семен Никитин. В торжественной обстановке внесен флаг Победы воспитанниками клуба «Беркут» Чурапчинской средней школы имени Семена Новгородова и военно-патриотического клуба «Память» Чурапчинской средней школы имени Ивана Павлова.

Участников парада приветствовали глава улуса Андрей Ноговицын, председатель Совета депутатов Афанасий Захаров, глава наслега Владимир Сивцев.

В завершении соревнований все 396 участников парада хором спели знаменитую песню «День Победы».

Военизированный парад в Чурапче стал хорошей традицией и всенародным праздником. С прошлого года в нем участвуют только мужчины. В этом году все участники сбора примут пройдут в параде 9 мая. В этом мероприятии ожидается участие около 1000 жителей со всех наслегов улуса.