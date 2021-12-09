373 молодые семьи получили в Якутии соцвыплаты на жилье

В этом году государственной поддержкой в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий воспользовались 373 молодые семьи Якутии.

Получатели смогут направить выплаты на покупку квартиры, строительство частного дома или использовать в качестве первоначального взноса для приобретения квартиры в ипотеку.

Всего в 2021 году на обеспечение жильём молодых семей в рамках федеральной госпрограммы из федерального, регионального и местного бюджетов предусмотрено 357 млн рублей.

В 2022 году на эти цели Якутия получит 216 млн рублей из федерального бюджета, к этой сумме регион добавит 13,8 млн рублей, ещё 200 млн рублей добавят муниципалитеты. В следующем году социальные выплаты на улучшение жилищных условий получат 411 молодых семей в 35 районах республики.