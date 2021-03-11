37 новых случаев коронавируса выявлено в Якутии
Сегодня, 11 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19:
- Якутск 27 случаев;
- Вилюйский, Мирнинский, Томпонский районы по 2 случая;
- Алданский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Усть-Майский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 645 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 980 445 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 32973 случаев заболевания COVID-19.
528 человек умерло.
По состоянию на 11.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.
Получили первую вакцинацию – 54 140 человек, вторую вакцинацию получили – 27 689 человек.
Использовано 96,8 % поступившей в республику вакцины.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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