Жительница Якутска взяла кредит и перевела незнакомцам более 360 тысяч рублей

SakhaLife.ru.

В полицию Якутска обратилась 22-летняя горожанка. Заявительница пояснила, что ей на телефон поступил звонок от неизвестной женщины. Звонившая представилась «Юлией» и предложила заработать на инвестициях.

Собеседница убедила потерпевшую зарегистрироваться на «специальном» сайте. Затем через приложение «Skype» ей позвонил «куратор» и обещал проконсультировать по вложениям в прибыльные операции. Узнав, что у девушки нет денежных средств, он убедил её оформить кредит в банке на максимальную сумму, при этом пообещав, что она его быстро погасит.

Потерпевшая выполнила все инструкции: оформила на себя кредит и перечислила на указанный счет двумя платежами 366 202 рублей, ожидая скорейшей прибыли. После того как деньги были переведены, телефон куратора стал недоступен. Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.