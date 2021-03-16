Жительница Якутска взяла кредит и перевела незнакомцам более 360 тысяч рублей
В полицию Якутска обратилась 22-летняя горожанка. Заявительница пояснила, что ей на телефон поступил звонок от неизвестной женщины. Звонившая представилась «Юлией» и предложила заработать на инвестициях.
Собеседница убедила потерпевшую зарегистрироваться на «специальном» сайте. Затем через приложение «Skype» ей позвонил «куратор» и обещал проконсультировать по вложениям в прибыльные операции. Узнав, что у девушки нет денежных средств, он убедил её оформить кредит в банке на максимальную сумму, при этом пообещав, что она его быстро погасит.
Потерпевшая выполнила все инструкции: оформила на себя кредит и перечислила на указанный счет двумя платежами 366 202 рублей, ожидая скорейшей прибыли. После того как деньги были переведены, телефон куратора стал недоступен. Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Уважаемые граждане! Помните о необходимости быть бдительными, не доверять информации о быстром обогащении и ни в коем случае не переводить свои денежные средства незнакомым лицам.
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