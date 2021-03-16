16.03.2021
13:00
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Происшествия

Жительница Якутска взяла кредит и перевела незнакомцам более 360 тысяч рублей

SakhaLife.ru.

В полицию Якутска обратилась 22-летняя горожанка. Заявительница пояснила, что ей на телефон поступил звонок от неизвестной женщины.  Звонившая представилась «Юлией» и предложила заработать на инвестициях.

Собеседница убедила потерпевшую зарегистрироваться на «специальном» сайте. Затем через приложение «Skype» ей позвонил «куратор» и обещал проконсультировать по вложениям в прибыльные операции. Узнав, что у девушки нет денежных средств, он убедил её оформить кредит в банке на максимальную сумму, при этом пообещав, что она его быстро погасит.

Потерпевшая выполнила все инструкции: оформила на себя кредит и перечислила на указанный счет двумя платежами 366 202 рублей, ожидая скорейшей прибыли.  После того как деньги были переведены, телефон куратора стал недоступен. Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Уважаемые граждане! Помните о необходимости быть бдительными, не доверять информации о быстром обогащении и ни в коем случае не переводить свои денежные средства незнакомым лицам.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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