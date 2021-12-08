36-летнему якутянину вечером позвонила девушка…

В дежурную часть Нижне-Куранахского отделения полиции поступило заявление от 36-летнего мужчины. Потерпевший пояснил, что вечером с номера +7-495-877-7402 ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником «Альфа-банка», и сообщила, что злоумышленники пытаются изменить номер мобильного телефона для входа в личный кабинет. В ходе разговора мужчине поступило смс-сообщение с кодом, который девушка попросила назвать. Потерпевший засомневался, но аферистка была убедительна — она назвала полностью его установочные данные, сведения о его счетах, в результате он поверил и продиктовал код.

Далее ему с номера +7-495-482-9886 позвонил якобы специалист «Сбербанка», который сообщил, что в отношении потерпевшего совершаются мошеннические действия, назвал персональные данные мужчины и информацию о его счетах в «Альфа-банке», «МТС-банке». Он даже порекомендовал зайти в личный кабинет и убедиться, что его карта заблокирована. Потерпевший зашел в личный кабинет с мобильного телефона и увидел, что на символе карты имеется надпись «Карта арестована Центральным банком РФ» и значок закрытого замка. Позднее ему позвонил неизвестный мужчина и попросил назвать код из смс-сообщения, которое сейчас поступит ему, а если он этого не сделает, то с карты спишутся деньги. Тогда потерпевший понял, что разговаривает с мошенником и прекратил разговор. Вечером заявитель открыл приложение «Альфа-банка» и увидел, что с его карты в течение десяти минут производилось неоднократное снятие по 100 и 200 рублей. В общей сумме у него похищено 15 тысяч рублей.

Полиция предупреждает: никогда не разговаривайте с телефонными мошенниками! Не ведите с ними долгих бесед и даже не угрожайте им — лучше просто вешайте трубку. Не совершайте по просьбе незнакомых лиц операции по карте, а также не производите никаких манипуляций посредством банкомата.

Также помните, что перед тем, как совершать покупку в интернете, необходимо изучить страницу продавца, проверить его по отзывам и комментариям и посмотреть, когда был создан тот или иной сайт или магазин. Если он существует меньше месяца, то лучше отказаться от покупки.