35-летняя якутянка пошопилась за чужой счет

С заявлением о хищении денежных средств с карты в полицию обратился житель Нерюнгри. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии установлена подозреваемая, причастная к данной краже. Ею оказалась 35-летняя уроженка Томпонского района.

Как установлено, в день происшествия подозреваемая со своей приятельницей находилась в гостях у потерпевшего, где вместе распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, хозяин квартиры попросил подозреваемую сходить в магазин и дал ей свою банковскую карту, оснащённую функцией бесконтактной оплаты. После окончания застолья женщина покинула квартиру, а позже обнаружила, что карта потерпевшего осталась у неё в кармане. Тогда злоумышленница решила воспользоваться этим и в течение нескольких дней совершала различные покупки в магазинах города. В итоге она потратила более 10 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Нерюнгринскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане! Чтобы не стать жертвой преступных посягательств, не передавайте свои банковские карты третьим лицам, не сообщайте никому пин-коды, даже знакомым, в противном случае вы рискуете остаться без своих денежных средств.