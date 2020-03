37 человек контактировали с гендиректором ЯТЭК: отменена сессия Ил Тумэна

View this post on Instagram

37 человек контактировали с Андреем Коробовым ⠀ Уже установлены лица, которые контактировали с генеральным директором ЯТЭК Андреем Коробовым. Их 37 человек, в том числе два депутата Ил Тумэн. Об этом журналистам сказал глава республики Айсен Николаев @nikolaev_aisen ⠀ "Все пробы сданные им (прим. Коробовым) в Якутске положительные. Поэтому анализы отправлены в Новосибирск. И до конца дня по якутскому времени мы получим результаты", — сказал глава республики. ⠀ Произведён забор анализов у этих людей. И сейчас стоит вопрос о временном приостановлении работы парламента. Уже отменена сессия заксобрания, которая была запланирована на 24 марта, и заседания комитетов по рекомендации главы республики будут переводиться режим видеоконференции. ⠀ Напомним, что Андрей Коробов — генеральный директор "ЯТЭК", у которого предварительные анализы на коронавирус положительные. ⠀ Кроме того, как отметил Айсен Николаев запасов продовольствия хватит на несколько месяцев. ⠀ По поводу работы детских садов глава Якутии подчеркнул, что дети не подвержены коронавирусу, поэтому работа детских садов не приостановлена. #якутия #якутск #глава #коронавирус #ятэк #оперштаб #депутаты #парламент