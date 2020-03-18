37 человек контактировали с гендиректором ЯТЭК: отменена сессия Ил Тумэна

Журналист Сусанна Рожина пишет в соцсетях:

«Уже установлены лица, которые контактировали с генеральным директором ЯТЭК Андреем Коробовым. Их 37 человек, в том числе два депутата Ил Тумэн. Об этом журналистам сказал глава республики Айсен Николаев @nikolaev_aisen

«Все пробы сданные им (прим. Коробовым) в Якутске положительные. Поэтому анализы отправлены в Новосибирск. И до конца дня по якутскому времени мы получим результаты», — сказал глава республики.

Произведён забор анализов у этих людей. И сейчас стоит вопрос о временном приостановлении работы парламента. Уже отменена сессия заксобрания, которая была запланирована на 24 марта, и заседания комитетов по рекомендации главы республики будут переводиться режим видеоконференции.

Напомним, что Андрей Коробов — генеральный директор «ЯТЭК», у которого предварительные анализы на коронавирус положительные.

Кроме того, как отметил Айсен Николаев запасов продовольствия хватит на несколько месяцев.

По поводу работы детских садов глава Якутии подчеркнул, что дети не подвержены коронавирусу, поэтому работа детских садов не приостановлена.»