34 тысячи якутян прошли #ЗдравОсмотр. Акция продолжается

За декаду – с 1 по 10 августа — бесплатные комплексные медосмотры в рамках продолжающейся акции #ЗдравОсмотр прошли порядка 34 тысяч якутян по всей республике.

«Как известно, с 1 по 15 августа по всей республике, в рамках Всероссийской диспансеризации населения, проходит акция #ЗдравОсмотр. По состоянию на 10 августа, профилактические медицинские осмотры в рамках данной акции прошли порядка 34 тысяч человек. Наибольшее количество человек осмотрено в Медицинском центре города Якутска – 2388 человек, в Якутской городской больнице №3 – 2240, в Поликлинике №1 города Якутска – 2220, в Хангаласской ЦРБ – 1991, Вилюйская ЦРБ — 1308», — сообщает сегодня министр здравоохранения региона Елена Борисова.

Среди районов-«аутсайдеров» при этом – Абыйская ЦРБ, где с 1 по 15 августа осмотрено 70 человек, Усть-Янская ЦРБ — 99, Момская ЦРБ – со 114, а также Среднеколымская и Усть-Майская райбольницы со 137 осмотренными.

«Акция #ЗдравОсмотр продолжается до 15 августа включительно. В целом Всероссийская диспансеризация проходит до конца декабря. В соответствии новым порядком диспансеризации, теперь граждане старше 40 лет проходят бесплатную диспансеризацию ежегодно. Это, включая скрининги для ранней диагностики онкозаболеваний, раньше это было возможно раз в три года. Для россиян от 18 до 39 лет сохранилась прежняя периодичность профосмотров — раз в три года. Но в 2019 году право пройти бесплатный медосмотр имеет каждый совершеннолетний россиянин», — подчеркивает министр.

«Призываю всех взрослых жителей республики активно проходить диспансеризацию, а, значит, своевременно заботиться о своем здоровье, пользуясь теми возможностями, которые им создает государство», — заключает Елена Борисова.

АКЦИЯ #ЗДРАВОСМОТР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Напомним, до 15 августа т.г. в Якутии акция #ЗдравОсмотр проходит во всех городах и районах республики. Только в эти дни на главных площадях Якутска — Комсомольской, Ленина, Орджоникидзе, Победы, а также в торговых центрах «Айгуль», «Проспект», «Туймаада», «Оптимистпроф», «Гранд Сити», на Крестьянском рынке «Сайсары» располагаются передвижные медпункты, в которых врачи и медработники проводят БЕСПЛАТНЫЙ профилактический медосмотр каждому желающему.

При себе можно иметь только паспорт. В рабочие дни мобильные медицинские пункты работают с 14.00 до 20.00 часов, в выходные — с 12.00 до 18.00.

Для вылетающих, встречающих, провожающих развернут специальный медпункт в аэропорту г.Якутска. В всех городах и районах республики — от Нерюнгри до Анабара, от Усть-Майи до Мирного — мобильные медицинские бригады развернуты в местах массового посещения — на площадях, в торговых центрах, на рынках.

Публикуйте свои фотографии об участии в акции #ЗдравОсмотр в социальной сети «Инстаграм» и передавайте эстафету здоровья своим друзьям, родным и подписчикам!

ПОЛНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ — ТАКЖЕ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО — МОЖНО ПРОЙТИ ПО ПРИНЦИПУ «ДОКТОР ЧАС»:

во всех поликлиниках г.Якутска и пригородов;

во всех Центральных районных больницах улусов и городов РС(Я);

в участковых больницах;

во врачебных амбулаториях;

в фельдшерско-акушерских пунктах;

в частных клиниках (если гражданин прикреплен).

РЕЖИМ МЕДОСМОТРОВ:

Ежедневно с 8.30 до 20.00 часов, кроме воскресенья. В субботу — с 8.30 до 18.00 часов. При себе иметь: паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС (при постоянном прикреплении к учреждению не обязательно).

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Анкетирование (для полноты оценки рисков для здоровья респондента со стороны различных факторов – наследственной предрасположенности к сахарному диабету, гипертонии, онкологии и другим заболеваниям, условий труда и проживания и т.д.);

расчёт индекса массы тела;

измерение артериального давления;

определение уровня общего холестерина в крови;

исследование уровня глюкозы в крови;

определение относительного или абсолютного сердечно — сосудистого риска;

флюорографию легких – 1 раз в 2 года;

Электрокардиограмму при первом прохождении профилактического осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год;

общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) с 40 лет;

измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год;

осмотр акушера-гинеколога для женщин в возрасте от 18-ти лет и старше ежегодно, а также для женщин от 18 до 64 лет — исследование цитологии мазка с периодичностью 1 раз в 3 года;

маммографию в возрасте с 40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года;

исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом: с 40 до 64 лет 1 раз в 2 года; 65 до 75 лет включительно ежегодно;

для мужчин – анализ крови на простатический специфический антиген в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет;

Фиброгастродуоденоскопию (обследование желудочно-кишечного тракта и 12-перстной кишки) в 45 лет;

консультацию врача.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Анализы крови сдаются утром натощак или через 2 часа и более после приема пищи.

Проходить диспансеризацию граждане могут независимо от места прописки.

При наличии показаний граждане направляются на дообследование у врачей – специалистов уже в рамках второго этапа диспансеризации.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза.

В результате диспансеризации и проведённых обследований каждый гражданин может получить паспорт здоровья с заключениями, рекомендациями, результатами анализов и указанием пройденных профилактических мероприятий.

Целью диспансеризации является раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидизации и преждевременной смертности населения Российской Федерации.