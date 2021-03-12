34 тысяч доз «синтетики» изъяты оперативниками Якутии

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое уроженцев Хабаровского края, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что злоумышленники осуществляли сбыт наркотических средств через теневые платформы в Интернете на территории Республики Саха (Якутия) и Камчатского края.

В феврале 2021 года один из фигурантов прибыл в г. Якутск из Московской области с оптовой партией запрещённых веществ для дальнейшего их сбыта. Чуть позже в Якутск из Хабаровского края приехал и его напарник. Сотрудниками наркоконтроля было установлено наблюдение за подозреваемыми и вскоре они были задержаны с поличным на окраине города при оборудовании тайников-закладок.

В арендованной ими квартире и тайниках-закладках, в том числе оборудованных в лесном массиве г. Якутска и Петропавловска-Камчатского, оперативниками обнаружены свёртки и полимерные пакеты с порошкообразными веществами белого цвета, а также фасовочные пакеты, весы, банковские карты и мобильные телефоны.

Проведённые исследования подтвердили, что изъятые вещества являются наркотическим средствами синтетического происхождения общей массой свыше 4-х килограммов, что составляет порядка 34 тысяч среднеразовых доз.

Следственной частью Следственного управления МВД России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.