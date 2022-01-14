334 населенных пункта Якутии подвержены угрозе лесных пожаров

Противопожарные разрывы и минерализованные полосы должны быть обустроены во всех населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров. Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий САДОВНИКОВ на заседании оперштаба.

Дмитрий Садовников провел второе в этом году заседание оперативного штаба по охране лесов с руководителями муниципальных образований. Первый вице-премьер республики проверил готовность районов и городских округов к пожароопасному сезону, обратив внимание на соблюдение требований пожарной безопасности и устранение нарушений, выявленных по итогам внеплановой проверки главного управления МЧС России.

Первый зампред регионального правительства поручил главам разработать планы профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов и до начала пожароопасного периода заключить контракты на выполнение работ по созданию и обновлению минерализованных полос на расстоянии не менее 100 метров.

Сегодня по постановлению правительства республики в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, входят 334. Внеплановая проверка в прошлом году показала, что в 84 населённых пунктах есть нарушения требований пожарной безопасности. В некоторых из них нет минерализованных полос, а в остальных они обустроены с нарушениями. Есть также проблемы с наружным противопожарным водоснабжением и звуковой системой оповещения населения. Устранение всего этого находится на контроле Главного управления МЧС России по республике.

Напомним, что мероприятия по созданию, обновлению минерализованных полос будут также включены в Комплексный план обеспечения готовности сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС, который находится на согласовании с федеральными органами власти.