33 боотура сразятся за 5 путевок на Игры Дыгына-2022 🔥

29-30 апреля в СК «Дохсун» пройдёт последний отборочный турнир в финал «Игр Дыгына» — сообщает Спорт Якутии в своем телеграм-канале. Представляем список участников отборочного турнира: Дмитрий Петров (Вилюйск)

Кюндюл Карбаканов (Вилюйск)

Артём Сивцев (Вилюйск)

Святослав Семенов (Вилюйск)

Павел Друзьянов (Чурапча)

Виктор Хан (Чурапча)

Айсен Елисеев (Чурапча)

Дмитрий Ноев (Чурапча)

Влад Кузьмин (Чурапча)

Гарри Сдвижков (Амма)

Борис Сдвижков (Амма)

Тимофей Большаков (Сунтар)

Алексей Соколов (Сунтар)

Айхал Бюлтясов (В-Вилюйск)

Иван Шологонов (В-Вилюйск)

Николай Обоев (Нюрба)

Сергей Гоголев (Нам)

Максим Архипов (Нам)

Егор Лукин (Нам)

Егор Терентьев (М-Ханалас)

Максим Сергеев (М-Ханалас)

Давыд Колесов (М-Ханалас)

Александр Васильев (М-Ханалас)

Иван Шеметов (М-Ханалас)

Алексей Максимов (М-Ханалас)

Пётр Прудецкий (Верхоянск)

Айсен Семенов (Оленек)

Николай Михайлов (Кобяй)

Артём Дьяконов (Кобяй)

Алмаз Захаров (Горный)

Алексей Ефимов (Таатта)

Эрэл Сивцев (У-Алдан)

Роман Прибылых (У-Алдан)

Фото: Из соцсетей https://t.me/sport_yakutia Источник:

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