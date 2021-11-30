326 педагогов Якутии воспользовались различными механизмами поддержки

В Якутии для поддержки учителей действуют три программы: «Земский учитель», «Учитель Арктики» и «Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ, арктических и северных улусов». В общей сложности по этим трем программам за 2020 – 2021 годы помощь была оказана 326 педагогическим работникам: по программе «Учитель Арктики» — 199 педагогам за 2020 год, 40 педагогам за 2021 год, по программе «Земский учитель» — 19 педагогам за 2020 год, 16 педагогам за 2021 год, по проекту «Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов» — 27 педагогам за 2020 год, 25 педагогам за 2021 год.

«Одна из ключевых задач республики: до 2024 года войти в топ-15 регионов страны по качеству образования, создать условия, чтобы качественное образование было доступно детям во всех уголках нашей необъятной Якутии. Для достижения этих целей мы прежде всего должны создавать лучшие условия для работы и профессионального роста педагогов, поддерживать их инициативы и начинания. Сегодня на всех уровнях принимаются меры государственной поддержки педагогов. Решением Президента России Владимира Владимировича Путина в регионах Дальнего Востока увеличены в два раза выплаты педагогам по программе «Земский учитель», — отметил Айсен Николаев в начале реализации проекта в Якутии.

В 2021 году из 16 квот по программе «Земский учитель» арктическим улусам выделены 11 вакансий. В конкурсе приняли участие 68 человек, из них 18 учителей из Якутии, 50 — из других субъектов РФ. В 2020 году республика получила 19 квот, из них 12 предоставлены школам арктических районов. Всего в конкурсной программе приняли участие 124 претендента, в том числе из Якутии – 67, из других регионов страны — 57 учителей.

Участники федеральной программы получают 1 млн. руб., а на Дальнем Востоке — 2 млн. руб. Всего за 2021-2023 годы по федеральной программе «Земский учитель» Якутии будут выделены 53 квоты: 2021- 16, 2022 -15, 2023 -22. Объем финансирования составит 106 млн. руб., из них из федерального бюджета — 99 млн. руб., из регионального бюджета – 7 млн. руб.

В 2020 году в республике по поручению главы Якутии утвержден проект «Учитель Арктики». 92 молодым специалистам из 12 арктических районов выплачено единовременное подъемное пособие в размере одного ежемесячного должностного оклада, соответствующего занимаемой должности молодого специалиста, а также компенсированы транспортные расходы для проезда до работы. 107 учителей, имеющих педагогический стаж от 3 до 5 лет, получили поощрения в размере 53 336 рублей каждому. В текущем году помощь по данной программе оказана 40 педагогам.



Также в республике реализуется проект «Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов». Государственную поддержку для улучшения жилищных условий получили в 2019 году – 29, 2020 году — 27, 2021 году — 25 учителей.

Таким образом, за последние годы расширены меры государственной поддержки учителям, работающим в сельских и арктических районах республики.