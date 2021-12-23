3,2 млн руб. Степаниде Артахиновой — за бронзу на Паралимпийских игр

Лучшие якутские спортсмены по итогам 2021 года получат выплаты, общая сумма которых составляет свыше 36 миллионов рублей, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона.

Единовременная выплата полагается всем спортсменам и их личным тренерам, которые в течение года показали высокие результаты на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх.

«Выплаты единовременных государственных вознаграждений от правительства республики получит 61 спортсмен и 38 тренеров на общую сумму 36 миллионов 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Например, за победу на чемпионате России спортсмену полагается 200 тысяч рублей, а личный тренер награждается суммой 100 тысяч рублей. Чемпионам Европы начисляют 300 тысяч рублей, личным тренерам 150 тысяч рублей.

Отмечается, что в этом году на официальных стартах якутяне завоевали 92 медали, в том числе 68 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых.

«Так, за победу на чемпионате мира по шашкам Матрена Ноговицына была награждена суммой 500 тысяч рублей, ее личный тренер Николай Кычкин получил 250 тысяч рублей, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Арыйаан Тютрин получил 400 тысяч рублей, а его личный тренер Иван Дмитриев за результат спортсмена – 200 тысяч рублей», — пояснили в Минспорта Якутии.

За бронзовую медаль XVI Паралимпийских игр в Токио Степанида Артахинова награждена суммой 3,2 миллиона рублей, ее личный тренер Андрей Иксман – 1,6 миллиона рублей.