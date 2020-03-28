32-летняя жительница Мирного ограбила знакомую

Так в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратилась местная жительница и сообщила, что знакомая, находясь в ее квартире, открыто похитила ноутбук стоимостью около 30 000 рублей.

Установлено, что в день происшествия подозреваемая пришла в гости к своей подруге в состоянии алкогольного опьянения. Немного пообщавшись, злоумышленница из корыстных побуждений открыто забрала ноутбук потерпевшей и, не обращая внимания на требования вернуть его, покинула квартиру.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.