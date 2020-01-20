На дорогах установили еще больше камер видеофиксации

С начала 2020 года в республике вступили в строй еще 32 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ранее установленные системы зарекомендовали себя с положительной стороны и, прежде всего, с точки зрения предупреждения аварийных ситуаций на дорогах.

«Мы ведем совместную работу с Управлением ГИБДД в части устранения мест концентрации ДТП. Комплексы фотовидеофиксации дают наибольший эффект для профилактики дорожно-транспортных происшествий», — подчеркнул заместитель генерального директора Управления автодорог республики Анатолий Потапов.

По его словам, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дополнительно установлено 32 системы фотовидеофиксации в потенциально опасных местах на республиканских автодорогах «Нам», «Умнас», «Амга», а также в городах Якутске, Нерюнгри и Мирном. Работа, после конкурсного отбора, успешно проведена компанией «Мегафон».

В ведомстве отмечают эффективность проводимых мероприятий, которые напрямую влияют на дисциплину водителей. В сравнении с 2018 годом, в прошлом году количество ДТП сократилось на 20%, смертность на дорогах снизилась на 30%, число пострадавших – на 18,5%.