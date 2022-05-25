32 беженца из Донбасса нашли работу в Якутии

В Якутии трудоустроено 32 гражданина, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили на заседании республиканского оперативного штаба по приему и размещению граждан из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, проведённом 24 мая вице-премьером Ольгой Балабкиной.

Большинство прибывших трудоустроено в угледобывающей компании «Колмар» в Нерюнгринском районе. Ряд рабочих мест беженцы получили в сфере почтовых услуг и отрасли здравоохранения.

По состоянию на 24 мая 2022 года на территорию Республики Саха (Якутия) прибыло 274 беженца из Донбасса. «Большинство – 189 человек – размещены в Нерюнгринском районе. В пункте временного размещения в Якутске находится 16 человек, пять из которых – дети. 76 несовершеннолетних устроены в детские сады и школы», – сообщила Ольга Балабкина.

Вынужденным переселенцам восстанавливают документы, оформляют СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта), медицинские страховые полисы. Организуются психологические тренинги, оказываются парикмахерские услуги. Беженцы Донбасса посетили культурные мероприятия, приуроченные 100-летию ЯАССР, побывали на спектаклях в Русском академическом драматическом театре.

Министр труда и социального развития республики Елена Волкова сообщила, что единовременную материальную помощь получили 144 из 216 граждан ЛНР и ДНР, обратившихся за этой помощью.

Подводя итоги заседания, Ольга Балабкина поручила активизировать работу по трудоустройству вынужденных переселенцев и поставила задачу перед Госкомзанятости республики отработать индивидуально с каждым из граждан трудоспособного возраста. «Трудоустройство – это важный этап успешной социализации граждан, прибывших из ДНР и ЛНР», – подчеркнула зампред правительства.