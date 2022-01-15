15.01.2022
09:40
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Коронавирус

310! В Якутии резкий рост заболевших коронавирусом

На 15.01.2022 г. выявлено 310 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 237 случаев,
  • Алданский район – 25 случаев,
  • Нерюнгринский район – 13 случаев,
  • Чурапчинский район – 9 случаев
  • Мирнинский район – 7 случаев,
  • Верхоянский район – 6 случаев,
  • Ленский, Сунтарский районы — по 5 случаев,
  • Хангаласский район — 3 случая.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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