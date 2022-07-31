31.07.2022
08:49
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Погода

+31°: Советуем вырваться из душных объятий Якутска

На севере, северо-западе небольшие, местами умеренные дожди, на западе, по нижней Лене, днем на юге, юго-западе местами кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с, температура ночью +14+19°, на севере, северо-востоке +7+12°, на побережье +2+7°, днем +25+30°, на юго-востоке, юге +30+35°, на северо-западе +20+25°, на побережье +5+10°.

В Якутске преимущественно без осадков, временами дым, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем температура +29+31°.

Предупреждение.

1-2 августа в Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском районах ожидается установление чрезвычайно высокого V класса пожароопасности леса.

Сегодня, 31 июля, на севере Мирнинского, Оленекском районах ожидаются дожди, количеством 11 мм и более. В Мирнинском, Оленекском, Кобяйском, Жиганском, Томпонском, Нерюнгринском, Ленском, Олекминском, Горном, Намском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Таттинском, Чурапчинском, Амгинском, Усть-Майском районах, в городе Якутске и его окрестностях местами грозы, при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с.




Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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