31 марта 2023 года впервые в России отмечается День машиниста

31 марта 2023 года впервые по всей сети железных дорог России пройдет День машиниста, установленный распоряжением генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

Появление профессии машиниста связано с историей появления железных дорог и локомотивов. За почти два столетия с тех пор, как появились первые железные дороги, и профессия машиниста стала востребованной, локомотивы претерпели значительные изменения. Сегодня железнодорожные составы тянут мощные тепловозы и электровозы, которыми управляют специально обученные квалифицированные специалисты – машинисты.

На железных дорогах Якутии машинисты управляют магистральными и маневровыми тепловозами.

Сегодня мы познакомим вас с некоторыми представителями этой профессии и узнаем, как устроена работа машиниста тепловоза.

Сидоров Николай Дмитриевич, машинист пассажирского поезда

В годы, когда я оканчивал среднюю школу, железная дорога только пришла в наш Мегино-Кангаласский улус. Идея работать у себя дома на железной дороге мне понравилась. Учился в Транспортном техникуме в посёлке Нижний Бестях. После окончания учебы в 2014 устроился работать помощником машиниста тепловоза, в 2016 компания отправила меня учиться на машиниста тепловоза в Дальневосточный учебный центр повышения квалификации в городе Тында. Успешно сдав экзамен, с 2017 года работаю машинистом тепловоза в компании «Железные дороги Якутии».

Своим выбором доволен, профессия интересная, престижная, заработная плата достойная. Я считаю, что машинист должен быть внимательным, ответственным, стрессоустойчивым и должен иметь крепкое здоровье. Конечно, трудностей в нашей работе хватает. Но для меня лично самое сложное — это долгое и частое расставание с близкими, с женой и с детьми, когда я в поездках. С прошлого года работаю машинистом пассажирского поезда, график у меня — в один день после обеда еду со станции Нижний Бестях до станции Кюргелях, там ночую и утром возвращаюсь обратно. И так по кругу. Считаю, что железная дорога — это огромный шаг вперёд для нашей республики, а профессия машиниста тепловоза — одна из главных в этой отрасли.

Ходжаев Руслан Хаджи-Магомедович, машинист пассажирского поезда

Работаю в должности машиниста пассажирского поезда. В компанию «Железные дороги Якутии» меня привел отец в 2006 году. Началом моей профессиональной деятельности стала профессия «монтер пути». Видя, как отец управляет пассажирским поездом, хотелось тоже себя попробовать в этой роли. Перевелся на помощника машиниста автомотрисы и впоследствии, став машинистом, захотелось большего. Мне хотелось пойти по стопам отца и стать машинистом поезда. Отучился на курсах помощника машиниста к г. Тында, и в 2011 году я начал работать в этой должности. Вскоре меня направили на учебу на машиниста тепловоза. Так с 2013 года я стал машинистом грузового и маневрового направления. На данный момент я являюсь машинистом пассажирского поезда. Имею образование железнодорожного техникума, также учусь в университете путей сообщения в г. Хабаровске. Сейчас временно исполняю обязанности машиниста-инструктора. Я и дальше хочу себя развивать в этом направлении, в г. Тынде в учебном центре прохожу повышение классности машинистов тепловозов.

Многие дети в детстве мечтали стать космонавтами, полицейскими, пожарными, а я хотел быть, как отец – управлять поездами, доставлять пассажиров и грузы в пункт назначения. За это я ему благодарен и буду продолжать свою профессиональную деятельность. Также у меня тут работают родной брат, который тоже отучился на машиниста тепловоза, и двоюродный брат, который закончил курсы помощника машиниста.

Трудности бывают в любой профессии и в нашей тоже. Работа наша не из легких – работа, допустим, в ночную смену, в морозы, бывают также поломки. Одним словом, нужно быть готовым ко всему, главное не растеряться ни при каких обстоятельствах. В общем, профессия, скажу, достаточно интересная. Это то чувство, когда человек понимает, что от его действий зависит многое. Кому-то это не по душе, кто-то наоборот счастлив, когда может на деле показать свои способности. Для этой профессии нужны люди особого склада характера, ведь управлять многотонной машиной не так уж просто. Нужна еще и сила духа, чтобы правильно среагировать на аварийную ситуацию. Профессия машиниста достаточно почетна в табеле о рангах работников железнодорожного транспорта, она стоит на высокой позиции. Хочу сказать, что в локомотиве машинист – главный человек, от которого зависит все, и он несет большой груз ответственности. Именно романтика, любовь к поездам толкает многих людей поступать в железнодорожное учебное заведение. Вечерняя прохлада, кофе, чтобы не уснуть, стук колес, дорога, уходящая за горизонт… Ведь работая машинистом, можно вдоль и поперек исколесить нашу страну. Наша профессия важна тем, что мы доставляем груз и осуществляем перевозку пассажиров.

Слепцов Артем Васильевич, машинист маневрового тепловоза

Я родом из села Ойусардах Среднеколымского улуса. После школы поступил в транспортный техникум в Нижнем Бестяхе, группа «Локомотивы». Там отучился три года. В 2016 году устроился в «ЖДЯ». Жена тоже работает в нашей компании медсестрой. У нас трое детей. В 2019 году я поехал учиться на машиниста в Дальневосточный учебный центр профессиональной квалификации в городе Тынде. Отучился на машиниста, но еще год работал помощников машиниста, а с 2021 года работаю машинистом маневрового тепловоза. Профессию эту выбрал, потому что эта работа перспективная. После учебы с трудоустройством нет проблем. Очень доволен своим выбором, тем, что стал машинистом и очень этим горжусь. Моя семья тоже рада за меня и очень мною гордится.

Чтобы быть машинистом, действительно, нужны особые качества и навыки. Я думаю, высокое чувство ответственности, уверенность в себе, хорошее зрение и острый слух. А также необходимо уметь управлять локомотивом, проводить небольшие слесарные работы. Знать устройство локомотива и правила движения на железной дороге.

Трудностей в нашей профессии хватает, как и во многих других профессиях. Это многочасовые рабочие смены, во время работы нужна максимальная собранность. Я работаю машинистом маневрового тепловоза, то есть работаю без помощника машиниста. Самое интересное, что каждый раз смены проходят по-разному, не повторяются.

Работа наша очень нужна для нашей страны, особенно для нашей республики, где в середине апреля закрывается автозимник через реку Лена. Периоды перед закрытием переправы бывают особенно напряженными. Нужно успеть переработать вагоны с грузами, чтобы запастись продуктами, запчастями для автомашин и другими товарами.

Дьячковский Дмитрий Александрович, машинист грузового поезда

В компании «Железные дороги Якутии» на должности машиниста тепловоза я работаю с 1 июня 2022 года после окончания Дальневосточного государственного университета путей сообщения по специализации «Локомотивы». Получается, устроился по специальности. Родом я из Усть-Майского района, Петропавловский наслег.

Как я пришел к этой специальности, я даже сам не понял. Окончил университет, устроился в локомотивное депо станции Алдан на должность помощника машиниста. Через год меня направляют на курсы повышения квалификации в Амурскую область, город Тында. Успешно сдав экзамены, возвращаюсь в локомотивное депо, уже родное локомотивное депо. И на этом испытания не заканчиваются – меня ставят на стажировку к более опытному машинисту.

До 3 курса я представления не имел о железной дороге, и вот после того, как приехал на практику, уже более близко познакомился и начал вникать и даже проникаться этой работой. Есть своя романтика в нашей профессии — какие красивые виды сопровождают тебя на пути. Я счастлив. Я рад, что моя профессия приносит пользу, пользу моей республике.

Мы возим различные народнохозяйственные грузы, топливо, технику много чего возим.

Также с республики, насколько мне известно, идет поставка грузов уже в Россию, то есть не только для республики, но и для страны.

Специфика профессии такова, что обучение никогда не заканчивается. Ты каждый день, каждую смену узнаешь что-то новое.

Юрий Пыльцын, машинист пассажирского поезда

Я родился в Читинской области, а юность прошла в республике Бурятия, потом вернулся в Читу и поступил в ПТУ №1. После призвался в армию и отслужил в погранвойсках. После армии вернулся в Бурятию и работал помощником машиниста.

В 1991 году меня направили на курсы машинистов в Иркутскую дорожно-техническую школу. Вернувшись в Бурятию, через год обкатки начал работать машинистом тепловоза локомотивного депо.

Работаю в компании с 2007 года. В 2007 году я приехал в гости в Алдан, мне все очень понравилось, поэтому как вышел из отпуска, то перевелся в Алдан машинистом тепловоза, где и сейчас тружусь.

Я свою работу люблю, мне очень нравится. Я считаю, что должность машиниста очень престижна. Знаете, не каждый сможет работать в этой области, даже помощником машиниста. Люди нашей профессии должны быть очень ответственными, уверенными в себе. На трассе могут происходить и неприятности. Может произойти поломка локомотива, поломка подвижного состава. Машинист должен оценить ситуацию, устранить поломки, по возможности своими силами. Должен действовать оперативно, если устранить неисправность своими силами не получается, то должен доложить руководству для принятия экстренных мер и совместного принятия решения.

У нас работа маневровая, по графику так сказать: день и ночь.

Двое суток в поездах, работа связана с дальними рейсами, поэтому приходится работать и без графика. Так и живем с любимой профессией!

Валерий Дубровский, машинист грузового движения.

Работаю я машинистом тепловоза уже более 2-х лет. До этого работал в фирме отца и хотелось как-то реализоваться самостоятельно, попробовать что-то новое для себя. Выбором очень даже доволен и ни разу в нем не усомнился. Профессия машиниста далеко не из простых. Освоение было и продолжает быть отнюдь не легким. Из года в год нужно подтверждать свои знания и свой профессионализм.

Для того, чтобы стать машинистом, нужно иметь средне-специальное образование. В первую очередь, как и в любом важном деле, важны дисциплина и ответственность, а навыки приходят с опытом работы. Профессия машиниста не терпит халатности, ведь за вашей спиной тысячи тонн груза или же сотни людей.

Не могу вспомнить сильные трудности, но и легкости в этом деле нет.

Самое интересное в моей работе – это движение, быть и видеть все первым. График железнодорожника далеко не из самых простых, ведь поезда ходят круглосуточно. Профессия машиниста очень важна для страны в наше время. Миллионы грузов сами себя не перевезут, так же и люди, нуждающиеся попасть из пункта А в пункт Б, будь это встреча с родными, или долгожданный отпуск. Локомотивная бригада вносит в это свой вклад.

Поздравляем машинистов с профессиональным праздником – Днем машиниста!

Этот праздник привлечет внимание к этой сложной, но очень интересной и даже романтической профессии, будет способствовать повышению престижа профессии машиниста.

Желаем представителям этой профессии огромного счастья, крепкого здоровья, благополучия и чтобы дома их всегда ждали с любовью родные и близкие люди, чтобы не было помех на пути, и под их управлением поезд всегда прибывал в нужное место в нужное время.