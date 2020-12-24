31 декабря: выходной или нет?

С инициативой выступил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей НЕВЕРОВ на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит Владимир ПУТИН. Сергей Неверов предложил сделать этот день нерабочим повсеместно.

«Все-таки это семейный праздник, хлопоты в последний день года. Все стремятся, чтобы был накрыт хороший стол, чтобы было уютно в доме. Конечно, было бы здорово, если бы все вместе мы не работали до вечера и были дома», — сказал руководитель фракции.

Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и рекомендовал в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это.

«В соответствии с действующим законом, мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Ну а в течение года можно будет решение принять. У нас праздников много в Новый год, одним больше – одним меньше. Конечно, следует это поддержать», — сказал глава государства.

Сейчас последний день года объявлен нерабочим в 40 регионах страны.