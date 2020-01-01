31 декабря в Якутске загорелся частный дом

01 января 2020 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

31 декабря 2019 г. в 03.57 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Северная в с. Ымыяхтах Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль на общей площади 63 кв.м. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 декабря 2019 г. в 06.00 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 5тиэтажном жилом доме на улице Юбилейная в п. Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было задымление в подъезде. В результате пожара огнем поврежден диван на лестничной площадке на площади 3 кв.м. Спасен жилой дом. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 декабря 2019 г. в 07.46 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Лада-Калина» в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля на площади 3 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 декабря 2019 г. в 07.48 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Тарабукина в с. Хатыстыр Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж, автомобиль, буран, трактор на общей площади 72 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 декабря 2019 г. в 08.22 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж в микрорайоне Птицефабрика в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и 2 автомобиля на общей площади 72 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 декабря 2019 г. в 10.48 на пульт «01» поступило сообщение о возгорании мусора на улице 2-й Пристанской в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор на площади 1,5 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 декабря 2019 г. в 11.47 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Петроградская в с. Никольцы Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 4 кв.м. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 декабря 2019 г. в 12.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Старый Покровский в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждены полы в котельной на общей площади 3 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 декабря 2019 г. в 13.10 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Можайского в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с балкона шел дым. В результате пожара огнем повреждена комната в квартире на общей площади 10 кв.м. Спасен жилой дом. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 декабря 2019 г. в 14.46 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Корзинникова в ГО «поселок Жатай» в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждено межэтажное перекрытие и стена на площади 9 кв.м. Спасен жилой дом. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 декабря 2019 г. в 16.05 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Калачикова в с. Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие и стена на площади 3 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!