31 августа День Кино в Орто Дойду!

В туристическом комплексе Орто Дойду пройдет незабываемый день – День Кино!

Специально для ВСЕХ жителей, гостей и ближних улусов г. Якутск,

31 августа, мы устраиваем показ фильмов якутского продюсера Марианны Скрыбыкиной: «Айыы Уола» и «Мой убийца»!

Фильмы, основанные на реальных событиях, которые никого еще не оставили равнодушным после показа, завоевавших уже почетные награды и признание не только в нашей Республике, но и в России!

Фильм «Айыы Уола» — проникновенная история, основанная на реальных событиях. Со всеми подробностями, от начала и до конца, перед нами предстанет короткая, но яркая жизнь якутского певца Айыы Уола – Александра Самсонова. Это история развития таланта, взросления мальчика, становления истинно народного певца. Это история о том, как большая мечта может вести человека по жизни. В этом фильме мы увидим, что желание творить и радовать людей может противостоять даже самому трагичному и тяжелому. Светлые, лиричные песни Айыы Уола не только ободряли и поддерживали людей в непростое время 90-х годов, они и сейчас являются живой, настоящей музыкой.

Вторым фильмом к показу будет «Мой убийца» — молодой оперативник Джулус расследует убийство девушки. Вскоре он находит подозреваемого, который признается в преступлении. Вроде бы дело можно закрывать, но Джулус замечает странности и нестыковки в показаниях. Главный герой, несмотря на неодобрение начальства, решает подробнее разобраться в этом деле. Цепочка событий приводит его в поселение золотодобытчиков, где наружу всплывают новые тайны погибшей девушки.

Фильм представят актер Прокопий Данилов и Елена Анисимова-продюсер кинокомпании ART Doydu, они так же поделятся тем, как проходили сьемки, расскажут о новых проектах и о новом фильме «Иччи»!

Показ фильмов будет воспроизводиться на Led экране.

Для Вас будет организована продажа горячих шашлыков, кофе, чая и чипсов с напитками.

При необходимости будут выдаваться теплые пледы!

А так же, будут проводиться КОНКУРСЫ! ВИКТОРИНЫ по теме КИНО, где Вы получите ПОДАРКИ и ПРИЗЫ от наших ПАРТНЕРОВ!

Билет на данное мероприятие 500 р (в день мероприятия 800р), трансфер на автобусе туда-обратно 300 р!

Приобрести билеты можете, как по телефону: 711-227

так и в гостинице Орто Дойду по адресу Короленко 6/1.

Начало Дня Кино в 15.00, отъезд автобуса с пл. Орджоникидзе в 14.00

Место проведения: Туристический комплекс Орто Дойду, Покровский тракт, 49!