300 финалистов кадрового конкурса «Таланты Якутии» пройдут суперобучение

Сегодня, 28 апреля, на базе Высшей школы инновационного менеджмента (ВШИМ) при главе РС (Я) в онлайн-формате состоялся митап «Суперобучение», на котором презентовали программу развития прорывных компетенций LAB.TALENT (Лаборатория Талантов).

Обучение по программе пройдут 300 финалистов республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии».

Напомним, конкурс «Таланты Якутии» стартовал в сентябре 2020 года. За 30 дней с 27 сентября по 26 октября было подано 5 017 заявок. География участников охватывает практически все районы республики. В конкурсе приняли участие представители самых разных сфер деятельности: здравоохранение, образование, культура, государственная служба, муниципальная служба, жилищно-коммунальная сфера, наука, транспорт, финансы, индивидуальные предприниматели, а также студенты учебных заведений высшего и среднего образования.

Участники конкурса прошли заочные и очные отборочные испытания, в которых были раскрыты их личностные и профессиональные компетенции. По итогам этих этапов было отобрано 300 финалистов в возрасте от 18 до 45 лет.

На митапе к финалистам конкурса с напутственным словом обратились первый президент РС(Я), государственный советник РС(Я) Михаил Николаев, профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково Елена Витчак, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) Степан Саргыдаев, ректор ВШИМ при главе РС (Я) Ольга Сукуева, заместитель руководителя Департамента по вопросам местного самоуправления РС (Я) Владимир Птицын, первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я) Сергей Неустроев, канадский писатель, автор книги «Суперобучение» Скотт Янг, тик-токер, блогер, певец Алексей Адамов.

В результате обучения по программе развития прорывных компетенций будет сформирован рейтинг участников, определится команда-победитель из 10 человек, которые получат образовательные гранты главы Якутии, а также будут рекомендованы на включение в резерв управленческих кадров республики.