30 видеокамер установят на дорогах Якутии

30 камер видеофиксации установят на дорогах Якутии до 2024 года Они появятся на участках, где аварии происходили чаще всего. Кроме того, восемь камер будут фиксировать непристегнутый ремень, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru Источник: тгк @yk24ru

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