30 раз нарушал ПДД: в Якутии водитель сбил пешехода

8 января в 01 часов 33 минут в ДЧ ОМВД России по Верхневилюйскому району Якутии поступило сообщение от медучреждения, что на ФАД «Вилюй» с.Хомустах произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительным данным установлено, что 8 января в час ночи водитель 1987 г.р. двигаясь на транспортном средстве Toyota Hiace по ФАД «Вилюй» 645 км.+350 м. из Якутска в село Сунтар совершил наезд на переходящего в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства пешехода.

В результате ДТП пешеход — женщина 1978 г.р. получила закрытый перелом ребер слева со смещением, госпитализирована в больницу Верхневилюйского района.

Водитель автомашины Toyota Hiace имеет общий водительский стаж 7 лет. К административной ответственности в прошлом году привлекался тридцать раз, (по ч.2 ст.12.12 КоАП РФ — 6 раз, по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ — 13 раз, по ст.12.6 КоАП РФ — 3 раз, по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ — 5, по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ — 1, по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ — 1, по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ — 1).

При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения у водителя факт употребления спиртных напитков не установлено, а у пострадавшей проверка показала положительный результат — 0,52 мг/л.

Еще стоит отметить, что у женщины на одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

Местом ДТП является участок дороги ФАД Вилюй 645 км.+ 350 м. Погода пасмурная, темное время суток, отсутствует уличное освещение. Дорожное покрытие асфальтобетонное, заснеженное.

Уважаемые пешеходы! Прежде, чем перейти дорогу, убедитесь, что переход будет для вас безопасен! Внимательно оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость! Переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора! При передвижении в темное время суток, пользуйтесь световозвращающими элементами!