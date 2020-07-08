30 пассажиров с Чокурдаха не могут вылететь из-за задержки рейса

Вылет Чокурдах-Якутск задерживается второй рейс подряд. Пассажиры не могут вылететь с 3 июля. Причиной задержки рейса являются неблагоприятные погодные условия.

Вот, что пишут пассажиры рейса в социальных сетях (орфография сохранена): «Вот уже 8 июля мы до сих пор не вылетели, онлайн табло а/п Якутск стоит информация, что самолёт в Среднеколымск вылетел, а как же мы?!?!? А 2 рейса в Чокурдах до сих пор задержка. Если у АК Якутия нет самолётов, или мало пассажиров из города, в чём мы виноваты? Платим по 30 тысяч в одну только сторону и вот так мучаемся. <…> Опубликуйте пожалуйста, на вас надежда, может хоть как-то, что-то получится”.

Глава Аллаиховского улуса Яков Елисеев:

“Да, действительно, в связи с неблагоприятными метеоусловиями рейсы, которые были запланированы на 3 и 8 июля отменены. Понятно, что люди переживают. Билет в один конец стоит немалых денег – 30 тысяч рублей. Что нам остается? Только ждать. На сегодня около 30 пассажиров с билетами на руках. Если погода будет летная, завтра, 9 июля, будет несколько рейсов подряд”.

По информации авиакомпании «Якутия», в связи с низкой облачностью и туманом в районе аэропорта Чокурдах, регулярные рейсы с 3 июля были перенесены на 9 число.

Как отметили в министерстве транспорта Якутии, при наличии приемлемых погодных условий 9 июля авиакомпания выполнит 3 рейса по маршруту Якутск-Чокурдах-Якутск по следующему графику: 1 рейс — 6:40; 2 рейс — 12:40; 3 рейс — 14:40.