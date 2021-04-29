30 молодым семьям Якутска окажут помощь в решении жилищного вопроса

В большом зале Окружной администрации Якутска 20 молодым семьям вручили свидетельства о получении социальной выплаты на приобретение жилья или на строительство индивидуального жилья.

Это происходит в рамках госпрограммы РС(Я) «Обеспечение качественным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы». Одним из вручивших свидетельства была первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова.

Всего в 2021 году будет выделено 60 млн рублей 30 семьям. Получается в среднем по 2 млн рублей на одну семью.

Глава Якутска Евгений Григорьев сказал присутствующим: «Отрадно, что в нашем государстве есть такая возможность. В год поступает 200-250 заявок, вы прошли серьезный отбор. Деньги поступают из трех источников: федерального, республиканского и муниципального бюджетов». Мэр пожелал подобрать себе жилье мечты, чтобы в нем было полно счастья и слышался детский смех».

Также свидетельства вручили первый заместитель председателя Гордумы Евдокия Евсикова, заместитель министра строительства республики Евгений Афанасьев, руководитель МКУ «Департамент жилищных отношений» Александр Новолоков.

Евдокия Евсикова отметила, что сегодня молодые семьи получили возможность обрести жилье, сделать шаг к этому. Чтобы быть успешным и счастливым, нужны работа, семья и, конечно, дом. Евдокия Ивановна обратилась к присутствующим: «В выходные дни вы можете спланировать следующие шаги, подумать – что приобрести и с чего начать. Поздравляю вас с важным шагом в решении жилищного вопроса! Будут счастливы семьи и дети, будет счастливым город!».