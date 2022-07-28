30-метровый верховой пожар перекинулся через реку и минерализованные полосы — МЧС

Пожар в Арылахе Мирнинского района ликвидирован. В тушении было задействовано 125 человек и 34 ед. техники, в т.ч. самолёт Бе-200, вертолёты Ми-8 и Ми-26. Заблаговременно сотрудниками МЧС России проведена эвакуация местных жителей, а также детей и персонал из детского лагеря «Орлёнок».

Верховой пожар в лесном массиве достигал в высоту 20-30 метров. Жаркая сухая погода и сильные порывы ветра способствовали стремительному распространению огня, что осложняло тушение пожара.

Огонь перекинулся через реку шириной 100 метров и минерализованные полосы. В результате пожара повреждены огнём 3 дома и 2 хоз. постройки.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательным подразделениям удалось локализовать пожар в кратчайшие сроки, не допустить распространения огня на соседние строения и избежать значительного ущерба.

Пострадавших нет. Всего в населённом пункте расположено более 250 домов с населением более 1700 человек.