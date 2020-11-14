30 лет на страже безопасности

13 ноября своё 30-летие отметила специализированная пожарно- спасательная часть города Якутск. Гордое звание спецчасти сотрудники подтверждали уже не раз, участвуя в тушение крупных, сложных пожаров, ликвидируя последствия аварий, катастроф природного и техногенного характера и дорожно – транспортных происшествий на территории Республики Саха (Якутия).

«Перед специализированной пожарно-спасательной частью поставлены более существенные задачи оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации регионального и федерального уровней, участие подразделения в ликвидации крупных пожаров, чрезвычайных ситуаций, как на территории Якутии, так и в других субъектах Российской Федерации», — прокомментировал Гарин Павел, начальник Главного управления МЧС России по республике Саха (Якутия).

Специализированная часть Военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны ЯАССР была образована 13 ноября 1990 года. За прошедшие годы в непростых экономических условиях коллектив СПСЧ сумел сохранить и приумножить потенциал своего подразделения. Сегодня – это высокомобильное, укомплектованное всем необходимым оборудованием и имуществом, профессиональное пожарно-спасательное подразделение, которое способно выполнять задачи, в том числе и в длительном отрыве от пункта постоянной дислокации.

«Многие сотрудники специализированной части награждены различными наградами и благодарностями за безупречную службу и высокий профессионализм. Какие бы чрезвычайные ситуации не происходили — крупные пожары, аварии, подтопления жилых домов в период половодья – везде сотрудники СПСЧ на передовой», — отметил Роман Мыльников, начальник Специализированной пожарно-спасательной части г. Якутск.