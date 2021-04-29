30 апреля начнут курсировать воздушные подушки

30 апреля по Лене начнут курсировать суда «Ленатурфлота». В пятницу, 30 апреля 2021 года, начнут курсировать скоростные суда «Нептун-23» на воздушной подушке по маршруту Якутск (203 мкр) – Нижний Бестях (вокзал ЖДЯ). В паводковый сезон будет действовать социальный тариф — 1000 рублей, а во время навигации — 500 рублей. Предусмотрена 20%-ная скидка для ветеранов ВОВ, тыла, труда, пенсионеров, участников боевых действий и многодетных семей. Действует программа лояльности «Свои» от АКБ «Алмазэргиэнбанк». Напомним, комфортабельные суда на воздушной подушке были приобретены «Ленатурфлотом» в 2020-2021 гг. Справки по тел.: 42-43-24; 8(914)232-04-06

Фото: Пресс-служба ПАО "ЛОРП" Источник: Пресс-служба ПАО "ЛОРП"

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