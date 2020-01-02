3 января в ЦСП «Триумф» — «Золотые хиты 2000-х»

Новый год — время чудес🎄🎉✨ ⠀

Только сегодня и завтра цена билета всего — 999 руб. на любое место😱😱😱 ⠀

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Встречаемся 3 января в ЦСП «Триумф» на новогоднем концерте «Золотые хиты 2000-х» @2000hits_ykt 🤩🎄🎅🏻 ⠀ ⠀



Онлайн-кассы: Tesserus.com, Afisha.Ykt.Ru ⠀

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🎫Кассы: ГТОиБ, Саха-театр, Театр эстрады, ЦСП «Триумф», ТЮЗ, ТРК «Туймаада» (касса филармонии), кинотеатр «Центральный». ⠀

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☎Справки: 8924-365-77-72 ⠀

@2000hits_ykt

Источник: На правах рекламы.

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