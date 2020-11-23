3 якутян вышли в финал Национального чемпионата «Абилимпикс»

Выпускники Республиканского техникума для инвалидов 2020 г. — Евгения Попова, Татьяна Мустафаева, Гаврил Шадрин примут участие в финале VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».

Чемпионат пройдет с 23 по 29 ноября в очно-дистанционном формате с участием 2 256 финалистов и 154 экспертов из 85 субъектов РФ.

Одной из основных целей конкурсов «Абилимпикс» является содействие трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Участники чемпионатов демонстрируют свои профессиональные навыки на площадках проведения соревнований и проявляют умения в той или иной компетенции перед потенциальными работодателями.

В Республике Саха (Якутия) «Абилимпикс» пройдет на 10 конкурсных площадках по 23 компетенциям, участие принимают 23 человека.

Наши ребята примут участие по 3 компетенциям: «Социальная работа», «Документационное обеспечение управления и архивоведение» и «Экономика и бухгалтерский учет». Их сопровождают 3 эксперта, 2 техэксперта, 2 медработника и психолог.

20 ноября в онлайн-формате прошло напутствие коллектива техникума участникам всероссийского мероприятия. Директор техникума Рина Винокурова ознакомила по слайд-презентации хронологию участия и результаты на чемпионате «Абилимпикс» начиная с 2016 г. Рина Игнатьевна отметила значимость знаменательного события в истории техникума, благословила участников, пожелала успехов и призвала всесторонне поддержать всю команду.

Техникум одним из первых в республике включился в движение «Абилимпикс» и, из года в год, в течение 5 лет наращивает и укрепляет свое участие и достижения.

Со словами пожеланий и напутствий выступили выпускники техникума – победители чемпионата прошлых лет: Мария Винокурова, студентка Московского социального института, Арина Сивцева, ст-ка СВФУ, Алексей Васильев, Диана Никифорова.Ребята дали дельные советы участникам, поделились мнениями, выразили слова благодарности коллективу родного техникума.

Евгения Попова, от имени участников поблагодарила весь коллектив, преподавателей родного техникума за знания, поддержку и заверила, что используют все возможности для достойного участия.