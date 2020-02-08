3 сильных ДТП произошло в Якутске

Все три автоаварии произошли в городе Якутске.

7 февраля около 11 часов утра водитель, управляя автомашиной Тойота Альфард двигаясь по ул. Чернышевского со стороны Покровского тракта в сторону ул. Дежнева на регулируемом пешеходном переходе, не предоставил преимущество двум несовершеннолетним пешеходам. В результате одна 17-летняя девушка получила травму в виде ушиба ноги.

В этот же день около двух часов дня водитель, управляя транспортным средством Lexus LX570 следуя по улице Чиряева со стороны улицы Хабарова в сторону улицы Дзержинского, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных улиц Чиряева — Губина , не предоставил преимущество в движении пешеходу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшая бригада “скорой помощи” доставила женщину в больницу с травмами живота и переломом лонной кости.

8 февраля около трех часов ночи водитель управляя автомашиной Тойота Эстима по Сергеляхскому шоссе на регулируемом перекрестке Сергеляхское шоссе — ул. Дежнева при повороте налево не уступил дорогу автомашине Тойота Аллион которая двигалась со встречного направления, в результате чего произошло ДТП. В результате автоаварии пассажирка, которая в момент происшествия находилась на заднем сидении не пристегнутая ремнем безопасности с сотрясением и ушибами доставлена в больницу.