3 сильных ДТП произошло в Якутске
Все три автоаварии произошли в городе Якутске.
7 февраля около 11 часов утра водитель, управляя автомашиной Тойота Альфард двигаясь по ул. Чернышевского со стороны Покровского тракта в сторону ул. Дежнева на регулируемом пешеходном переходе, не предоставил преимущество двум несовершеннолетним пешеходам. В результате одна 17-летняя девушка получила травму в виде ушиба ноги.
В этот же день около двух часов дня водитель, управляя транспортным средством Lexus LX570 следуя по улице Чиряева со стороны улицы Хабарова в сторону улицы Дзержинского, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных улиц Чиряева — Губина , не предоставил преимущество в движении пешеходу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшая бригада “скорой помощи” доставила женщину в больницу с травмами живота и переломом лонной кости.
8 февраля около трех часов ночи водитель управляя автомашиной Тойота Эстима по Сергеляхскому шоссе на регулируемом перекрестке Сергеляхское шоссе — ул. Дежнева при повороте налево не уступил дорогу автомашине Тойота Аллион которая двигалась со встречного направления, в результате чего произошло ДТП. В результате автоаварии пассажирка, которая в момент происшествия находилась на заднем сидении не пристегнутая ремнем безопасности с сотрясением и ушибами доставлена в больницу.
- Госавтоинспекция в очередной раз напоминает участникам дорожного движения: Главное и самое надёжное правило, касающееся езды в туманную погоду, заключается в том, что при наличии возможности воздержаться от поездки в тумане использовать такую возможность.
- Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.
- Обязательно обозначьте себя. Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных.
- Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также, как и в темное время суток, обозначив себя светоотражающими элементами, вы будете более заметны для водителей.
- Совершать манёвры, которые в обычных условиях были бы абсолютно нормальными, не рекомендуется, лучше избегать всевозможных внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.
- Не стоит безоговорочно доверять задним огням идущего впереди авто – дистанцию стоит держать ощутимо больше, чем в обычных условиях. Также стоит избегать и неожиданного торможения. При необходимости остановиться, нужно постепенно снижать скорость и после остановки включить аварийную сигнализацию.
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