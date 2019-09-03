3 сентября в Якутске стартовал отопительный сезон

Сегодня, 3 сентября министр ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Садовников совместно с первым заместителем главы города Якутска Владимиром Федоровым провели выездное совещание по подготовке к отопительному сезону объектов коммунального назначения МУП «ПТСК» города Якутска. Рабочая комиссия проверила три котельные в селе Хатассы.

В ходе объезда министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников сообщил, что при министерстве организована оперативная группа, которая следит за подачей тепла в социальные объекты и в жилом фонде.

«По распоряжению главы города Якутска, со 2 сентября тепло подано во все социальные учреждения столицы республики. Надо отдать должное, по отоплению этих объектов замечаний пока нет. Оперативная группа продолжит вести мониторинг в усиленном режиме до 100-процентного запуска отопления», — сказал министр.

Первый заместитель главы города Якутска Владимир Федоров отметил, что подача тепла начата без опозданий, благодаря слаженной работе ресурсоснабжающих организаций и предприятий в летнее время.

«Котельные села Хатассы на 100 процентов готовы к отопительному сезону. На сегодня тепло запущено во всех социальных объектах наслега. Город же технически готов к запуску на 100 процентов. Я спокоен за город», — прокомментировал первый заместитель главы.

Отопление в многоквартирных домах Якутска запустят в середине месяца. Старт отопительного сезона планируется на 15 сентября.