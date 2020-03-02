3 марта в Якутске временно перекроют улицу Лермонтова

О временном перекрытии улицы Лермонтова в связи с ремонтными работами УГРС АО „Сахатранснефтегаз“ 3 марта

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ для устранения утечки газа из подземного газопровода высокого давления, будет организовано ограничение движения транспортных средств 03 марта 2020 года с 09:00 часов до 13:00 часов на участке дороги улицы Лермонтова:

— от пересечения улицы Лермонтова и улицы Октябрьской до пересечения улицы Лермонтова и улицы Петровского.

Автобусы в период перекрытия будут двигаться по ул. Тургенева.