3 августа: православный календарь

Православные христиане сегодня 3 августа отмечают:

память пророка Иезекииля (VI в. до н. э.);

Согласно христианскому учению один из четырёх ветхозаветных «великих пророков». Он жил в правление иудейского царя Иехонии. Пророчествовать начал в возрасте тридцати лет, находясь в вавилонском пленении (в июле 592 года до н. э.). История жизни Иезекииля и его пророческой деятельности изложена в книге, называемой его именем — «Книге пророка Иезекииля» — и занимающей в христианском Ветхом Завете третье место в ряду книг великих пророков (после «Исаии», «Иеремии» и перед «Даниилом»). Ему принадлежит описание тетраморфа — четырёх образов над таинственной колесницей, которые книга «Зоар» называет четырьмя архетипами, формирующими черты лица каждого человека.

память преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его (ок. 590);

Монах, отшельник, юродивый и святой VI века. Родился в богатой семье и до возраста 30 лет проживал в городе Эдесса. Принял монашеский постриг в монастыре аввы Герасима. Симеон вместе со своим другом Иоанном провел в пустыне около Мертвого моря около 29 лет. После этого он пришел в город Эмес, где своим странным поведениям и имитацией безумия пытался привлечь внимание населения, обличить грешников и обратить их от грехов.

память преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах (XII—XIII в.);

Онуфрий Молчаливый — древнерусский святой, монах Киево-Печерской Лавры. Почитается Русской церковью в лике преподобных.

память мученика Виктора Марсельского (около 290 г.);

Христианский мученик, пострадавший во времена гонений Максимиана. Почитается в лике мучеников — у православных.

память священномученика Петра Голубева, пресвитера (1938);

обретение мощей священноисповедника Романа Медведя, пресвитера (1999).

Прославлен Русской православной церковью в 2000 году в лике священноисповедника.

Сегодня именины:

Мужские:

Георгий (Егор, Егорий, Юрий) — мученик Георгий.

Евгений — мученик Евгений.

Иезекииль — пророк Иезекииль.

Иоанн (Иван) — преподобный Иоанн Палестинский.

Онисим (Анис, Анисим) — преподобный Онисим Печерский.

Онуфрий — преподобный Онуфрий молчаливый, Печерский.

Пётр — священномученик Пётр (Голубев).

Симеон (Семён) — преподобный Симеон Палестинский.

Феодор (Фёдор) — мученик Феодор.

Женские: