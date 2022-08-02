3 августа — общереспубликанский день приема граждан

Во исполнение распоряжения главы Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2017 г. № 307-РГ «О проведении Общереспубликанских дней приема граждан» 3 августа 2022 г. проводится Общереспубликанский день приема граждан с 14 до 18 часов по местному времени во всех министерствах и ведомствах и органах местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

Государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов проводят личный прием заявителей, и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае, если не обеспечена возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после Общереспубликанского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после Общереспубликанского дня приема граждан.

Осуществляется предварительная запись заявителей на личный прием в Общереспубликанский день приема граждан по телефону — 8 (4112) 39-81-54.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность при представлении интересов родственников.