3 000 руб сгорят до 31 декабря- замминистра Левочкин предупреждает

Федеральный проект «Пушкинская карта», реализуемый в нашей стране с сентября этого года, в республике обретает все большую популярность среди молодежи. Так, по данным на 6 декабря, в проекте участвуют 11 государственных профессиональных учреждений, два культурно-досуговых центра — в г. Якутске и с. Майя Мегино-Канагаласского улуса (Дом народного творчества им. Д.Ф. Ходулова) и управление культуры Мирнинского района.

Всего по карте продано 4310 билетов на сумму свыше 2 млн. рублей. Это сравнительно небольшая цифра, с учетом того, что в одном только городе Якутск проживает 16 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Пластиковых карт в отделениях Почта Банка оформлено 218 штук, из них в Якутске -142, в Нерюнгри-38, в Мирном -13, в Олёкминске-16, в Ленске-9.

До конца декабря по Пушкинской карте можно посетить 50 мероприятий, к спектаклям, выставкам, мастер-классам и автобусным экскурсиям, пользующимся большой популярностью среди посетителей, добавились также познавательные программы (музей «Россия — моя история»).

В афише «Пушкинской карты» уже можно приобрести билеты на первый квартал 2022 года — в ГТОиБ РСЯ им. Д.К. Сивцева -Суорун Омоллоона и в музей «Россия — моя история». Как подчеркнул первый заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) В. Левочкин, «важно отметить, что деньги на карте (3000 рублей) молодые люди должны успеть потратить в этом году, до 31 декабря, в противном случае они просто сгорят. При этом приобретать билеты молодежь может на культурные мероприятия как текущего, так и следующего года. В связи с этим учреждениям культуры необходимо также поторопиться активнее продвигать проект в образовательных учреждениях республики и активнее привлекать молодежь к участию в «Пушкинской карте».