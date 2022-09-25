2ГИС заблокирован на AppStore

2ГИС временно недоступен в AppStore, но уже скачанное на ваши телефоны приложение продолжает работать. Данные, как и прежде, обновляются ежедневно. Базы данных всех городов доступны и актуальны. Мы уже ищем способ вернуть 2ГИС в AppStore и как только найдём — сразу расскажем вам.

А пока вы можете продолжать пользоваться 2ГИС как прежде. Советуем не удалять приложение, если у вас устройство Apple. А также отключить функцию автоматического удаления приложений, чтобы ваша iOS не удалила 2ГИС сама (Настройки — App Store — отключить функцию «сгружать неиспользуемые»). А если приложение удалилось или у вас новый iPhone, воспользуйтесь веб-версией на сайте 2gis.ru — создайте иконку на главном экране (https://help.2gis.ru/question/add-icon-for-ios). Так будет удобнее.

В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания. А чтобы оставаться на связи — авторизуйтесь в 2ГИС любым способом.