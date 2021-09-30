30.09.2021
12:00
216
Происшествия
29-летний охранник разместил объявление о продаже штанов…
В Якутии 29-летний охранник разместил на сайте объявление о продаже демисезонных штанов за 2100 руб. Через некоторое время на телефон ему пришло сообщение от потенциальной покупательницы, которая сообщила, что желает приобрести товар, но находится в Краснодарском крае. Лжепокупательница сообщила, что внесла полную предоплату и отправила ссылку якобы для получения денежных средств.
Перейдя по ней, мужчина ввел в «окне» номер своей банковской карты, а также трехзначный CVV-код с оборотной стороны карты и смс-код.
Таким образом, мошенники получили доступ к его денежным средствам и похитили 227 672 рубля.
Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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