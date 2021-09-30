29-летний охранник разместил объявление о продаже штанов…

В Якутии 29-летний охранник разместил на сайте объявление о продаже демисезонных штанов за 2100 руб. Через некоторое время на телефон ему пришло сообщение от потенциальной покупательницы, которая сообщила, что желает приобрести товар, но находится в Краснодарском крае. Лжепокупательница сообщила, что внесла полную предоплату и отправила ссылку якобы для получения денежных средств.

Перейдя по ней, мужчина ввел в «окне» номер своей банковской карты, а также трехзначный CVV-код с оборотной стороны карты и смс-код.

Таким образом, мошенники получили доступ к его денежным средствам и похитили 227 672 рубля.